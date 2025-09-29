Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık 3. turunda Anastasia Potapova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Giriş: 29.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:03
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, 3. turda Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenildi.
Milli tenisçi, başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının 3. turunda Potapova ile karşılaştı.
Rakibine 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ