"DOĞAYLA İÇ İÇE VE UYUMLULAR"

32 yaşındaki oyuncu, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlar ile bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Zeynep Sever Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık...