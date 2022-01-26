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Zeynep Sever Demirel kızları Yade ve Yeda Demirel ile Afrika'da

Zeynep Sever Demirel kızları Yade ve Yeda ile Afrika'da

Eski kaleci Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte Afrika turuna çıktı

26.01.2022 - 11:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve bir yıl sonrada eski milli kaleci Volkan Demirel ile evlenen oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte okulların tatil olmasının ardından soluğu Afrika'da aldı. 

  • Gittiği yerleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Demirel'in ilk durağı Tanzanya oldu.

  • "DOĞAYLA İÇ İÇE VE UYUMLULAR"

    32 yaşındaki oyuncu, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlar ile bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Zeynep Sever Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

    Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık...

  • "KÜLTÜREL OLARAK DOYURUCU BİR GEZİDEYİZ"

    Ayrıca kızları Yade ve Yeda'nın alıştığı konfor alanlarından çıktığını belirten Demirel, "Konaklama yaptığımız kampta şartlar Türkiye'den epey farklı tabii ki. Yorucu ama kültürel olarak çok doyurucu bir gezideyiz." ifadelerini kullandı.

  • Zeynep Sever Demirel'in Afrika gezisinden yayınladığı kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

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