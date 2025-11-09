Zeynep Sever Demirel, kızı Yade ile Anıtkabir'de: İlk ve çok özel

Zeynep Sever Demirel, kızı Yade Demirel ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ankara'ya gitti.

REKLAM advertisement1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'i ziyaret eden Zeynep Sever Demirel, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Zeynep Sever Demirel, duygularını "Yıllar önce 2 - 3 saatliğine geldiğimi saymazsak bu Ankara'ya ilk gelişim. O yüzden bu Anıtkabir ziyareti benim için ilk ve çok özel. Şu an İstanbul için dönüş yolundayız. O kadar büyük bir kalabalık vardı ki gerçekten gözlerim doldu ve çok gurur duydum. Bu aşk çok başka bir aşk... Atam..." sözleriyle ifade etti.