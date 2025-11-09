Habertürk
        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel, kızı Yade ile Anıtkabir'de: İlk ve çok özel

        Zeynep Sever Demirel, kızı Yade ile Anıtkabir'de: İlk ve çok özel

        Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kızı Yade Demirel ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşayan Demirel, "Anıtkabir ziyareti benim için ilk ve çok özel. O kadar büyük bir kalabalık vardı ki gerçekten gözlerim doldu ve çok gurur duydum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:58
        Zeynep Sever Demirel, kızı Yade Demirel ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ankara'ya gitti.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'i ziyaret eden Zeynep Sever Demirel, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        Zeynep Sever Demirel, duygularını "Yıllar önce 2 - 3 saatliğine geldiğimi saymazsak bu Ankara'ya ilk gelişim. O yüzden bu Anıtkabir ziyareti benim için ilk ve çok özel. Şu an İstanbul için dönüş yolundayız. O kadar büyük bir kalabalık vardı ki gerçekten gözlerim doldu ve çok gurur duydum. Bu aşk çok başka bir aşk... Atam..." sözleriyle ifade etti.

        #Zeynep Sever Demirel
        #yade demirel
        #anıtkabir

        Habertürk Anasayfa