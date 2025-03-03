Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel: Ben bir süredir böyleyim - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel: Ben bir süredir böyleyim

        Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde eşi Volkan Demirel ile üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına almıştı. Evde kızıyla olan fotoğrafını yayımlayan Zeynep Sever Demirel; "Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun uykusuz ama aşırı çok âşık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben bir süredir böyleyim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Yasmin adını verdikleri üçüncü bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

        Bebeğiyle yeni fotoğrafını yayımlayan Zeynep Sever Demirel, sevenlerine; "Nabersiniz? Görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun uykusuz ama aşırı çok âşık" sözleriyle seslendi.

        REKLAM

        Volkan Demirel de daha önce kızı Yasmin ile çektirdiği fotoğrafına; "Allah'ım isteyen herkesin kucağına almayı nasip etsin. Güzel kızım" notunu düşmüştü.

        Öte yandan 21 Eylül 2010'da nikâh masasına oturan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kızı daha var.

        Yade ve Yeda
        Yade ve Yeda
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel
        #Yasmin Demirel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Habertürk Anasayfa