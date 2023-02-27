Depremzedeler yararına kilisede konser

Barok ve erken dönem müzik uzmanı Zeynep Öykü, bu konserde dünyada çok az icracısı olan İtalyan Rönesansı’nın arpı Arpa Doppia’yı icra edecek.

Barok müziğin usta ismi Zeynep Öykü, 'Barok Arp' isimli projesiyle ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında konserler verdikten sonra şimdi de Shakespeare İngiltere’sinin müziklerine, dönemin arpı ile can verecek.

JOHN DOWLAND

1563-1626 yılları arasında yaşamış olan John Dowland, Rönesans’ın en önemli lavta ustası ve bestecisidir. Daha çok lavta eşliğindeki melankolik şarkıları ile tanınır.

En bilinen enstrümantal yapıtları 'Lacrimae', 'Göz yaşları', 'Flow my tears' ismindeki lavta şarkısının teması üzerine yazılmış 7 adet pavandır. Bu eserler zamanının en çok çalınan oda müziği eserlerinden biriydi ve 17.yy müziği üzerinde de büyük etkisi olmuştu.