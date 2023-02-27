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Haberler Müzik Zeynep Öykü’den depremzedeler yararına ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri - Magazin haberleri

Zeynep Öykü’den depremzedeler yararına ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri

Zeynep Öykü, bilet geliri depremzedelere bağışlanmak üzere ‘Rönesans’da Melankoli’ konserini 19 Mart 2023 Pazar günü All Saints Moda Kilisesi’nde yapacak

Giriş: 27.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Zeynep Öykü’den depremzedeler yararına ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri - Magazin haberleri
Depremzedeler yararına kilisede konser
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Barok müziğin usta ismi Zeynep Öykü, 'Barok Arp' isimli projesiyle ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında konserler verdikten sonra şimdi de Shakespeare İngiltere’sinin müziklerine, dönemin arpı ile can verecek.

DEPREMZEDELER YARARINA KONSER

John Dowland ‘Rönesans’da Melankoli’ adı verilen konser, 19 Mart 2023 Pazar günü All Saints Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek. Kadıköy’deki konserin bilet geliri depremzedelere bağışlanacak.

Barok ve erken dönem müzik uzmanı Zeynep Öykü, bu konserde dünyada çok az icracısı olan İtalyan Rönesansı’nın arpı Arpa Doppia’yı icra edecek.

JOHN DOWLAND

1563-1626 yılları arasında yaşamış olan John Dowland, Rönesans’ın en önemli lavta ustası ve bestecisidir. Daha çok lavta eşliğindeki melankolik şarkıları ile tanınır.

En bilinen enstrümantal yapıtları 'Lacrimae', 'Göz yaşları', 'Flow my tears' ismindeki lavta şarkısının teması üzerine yazılmış 7 adet pavandır. Bu eserler zamanının en çok çalınan oda müziği eserlerinden biriydi ve 17.yy müziği üzerinde de büyük etkisi olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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