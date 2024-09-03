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        Haberler Magazin Zeynep Öykü: Arp'e kolay ulaşamıyoruz diye üretmeye başladık

        Zeynep Öykü: Arp'e kolay ulaşamıyoruz diye üretmeye başladık

        Türkiye'de ilk ve tek yerli arp üretimi yapan arp sanatçısı Zeynep Öykü ve eşi Ali Öztürk, samimi açıklamalarda bulundu. Arp denince akla Fransa ya da ABD'nin geldiğini belirten Öykü; "Dünyanın arp merkezlerinden biri olarak Türkiye'yi haritaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öztürk ise "Dünyadaki arpistlerin görmezden gelemeyeceği bir ülke olmayı arzu ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:41
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        "Kolay ulaşamıyoruz diye üretmeye başladık"
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        Eşi Ali Öztürk ile ürettiği arplarla ABD'de konserler veren arp sanatçısı ve erken dönem müzik uzmanı Zeynep Öykü, Bilecik'e bağlı Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren 'Anatolian Harps' üretim merkezinin kapılarını basına açtı.

        Zeynep Öykü ve eşi Ali Öztürk
        Zeynep Öykü ve eşi Ali Öztürk

        "TÜRKİYE'DE YÜKSEK KALİTEDE ÜRETİYORUZ, DÜNYAYA SATIYORUZ"

        Arp denince akla Fransa ya da ABD'nin geldiğini belirten Zeynep Öykü, Türkiye'de talebin beklenenden fazla olduğunu belirterek şunları söyledi; "Kolay ulaşamıyoruz diye üretmeye başladık, şimdi dünya markası olma yolundayız. Türk üretimi arp projesi sadece Türkiye’de arp çalmak isteyen kişiler için değil, bu enstrümanın uluslararası ve ekonomik bir talebe karşılık vermesi açısından da oldukça önemli. Dünyanın en pahalı enstrümanlarından biri olan arpı; Türkiye’de, tarihi kaybolmuş teknikleri de geri getirerek en yüksek kalitede üretiyoruz ve dünyaya satıyoruz. Ayrıca bu kıymetli enstrümanı yeni başlayacak öğrenciler için erişilebilir hale getiriyoruz. Ekonomik fiyatlı modellerini de araştırma geliştirme (ARGE) yaparak üretiyoruz. Türkiye’yi; arpın hiç tanınmadığı bir ülkeden, dünyanın arp merkezi olma yönünde bir hayalimiz var."

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        "TÜRKİYE'NİN İLK ARP KURSUNU OKUL DÖNEMİYLE BAŞLATIYORUM"

        "Türkiye'de daha önce olmayan arp gittikçe çok sevilmeye başladı. Talebe karşılık vermekte zorlanıyoruz. Bir eğitimci olarak da arpı tanıtma görevini üstlendim. Gençler arpı çok sevdi, bununla birlikte bir eğitimci olarak bu talebe de karşılık verememeye başladım. Yeni eğitmenler yetiştiriyorum ve Türkiye’nin ilk arp kursunu okul dönemi ile başlatıyorum. Bu şekilde arpı tanıtıp arpa olan ilgiyi arttırmak istiyorum. Arp eğitimini ulaşması çok kolay bir hale getirmeye başladık. Böylece; eğitimciler yetiştirerek, uygun fiyatlı arplar da üreterek; hem yüksek kalitede profesyonel hem de çok uygun fiyatlı başlangıç seviyesi arplar üreteceğiz."

        Türkiye'nin ilk ve tek yerli arp üretimi yapan 'Anatolian Harps'ın kurucusu Ali Öztürk ise üretim ve satış detayları hakkında şunları kaydetti; "Uzun vadedeki hayalimiz dünyanın arp merkezi dediğimizde ilk akla gelen Fransa’dır ya da ABD'dir. Bunların yanında Türkiye’nin yer alması için çalışıyoruz. Dünya’nın arp merkezlerinden biri olarak Türkiye’yi haritaya koymak istiyoruz. Eğitim kalitesi, enstrümanların üretilmesi, çalan kişinin fazlalığı açısından arpistlerin görmezden gelemeyeceği bir ülke olmasını arzuluyoruz.

        "TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA ARP MERKEZİ HALİNE GETİRMEK MİSYONUMUZ OLDU"

        Teknoloji sektöründen gelip üretim sektörüne giriş yaptık. Teknoloji sektöründe edindiğim deneyimleri üretime taşıyarak arpın en popüler olduğu 1800’lü yıllardan dünya savaşlarına kadar gelen ve kaybolan teknikleri günümüz teknolojisi ile yeniden canlandırdık. Ülkemizi bu anlamda temsil etmekten de gurur duyuyoruz. Türkiye’yi dünyada arp merkezi haline getirmek misyonumuz oldu. Tarihi arpları da yeniden ve yeni tekniklerle üretmeye başladık. Buradaki araştırma geliştirme işleri eşsizdir. Uzun araştırmalar, tarihi kaynaklar hatta tablolardan bile faydalanarak artık üretilmeyen barok arpı da müzik camiasına kazandırdık."

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        #zeynep öykü
        #Ali Öztürk

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