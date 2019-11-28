Zeynep Korel kimdir?

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde hem kendi hemde ailesi ile ilgili açıklamalar yapan Zeynep Korel herkesi hayrete düşürdü. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Zeynep Korel evlere temizliğe gittiğini belirtti. Günde 400 liraya temizlik yaptığını ve 70 liraya köpek gezdirdiğini söyleyen Zeynep Korel "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." diye açıklamada bulundu.
ZEYNEP KOREL KİMDİR?
Hülya Darcan ve Tanju Korel'in büyük kızı, Bergüzar Korel'in ablası olan Zeynep Korel 1 Mart 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi. Birçok şirkette yöneticilik yapan Zeynep Korel bir süre Teksas, Londra ve Peruda yaşadı. 2 yıl yaşadığı Peru'da gördüğü renkli hayatı çantalara taşıyarak tasarımlar yapmaya başladı. Piura by Zeynep Korel adı altında çantaları satışa sundu. Çantaları hem kendi sitesinde hemde anlaşmalı mağazalarda oldukça ilgi görüyor. Seyahat ettiği ülkelerden aldığı el çantalarını tasarlayıp hobi olarak başladığı iş Zeynep Korel'i bir süre sonra profesyonel iş hayatına taşıdı.
Evlendikten sonra Amerika'ya taşındı. Oturduğu sitede gündelik temizliğe gittiğini ve arta kalan zamanlarında köpek gezdirdiğini söyledi. Ailesi ile ilgili gerçekleri anlatan Korel mutsuz bir ailede büyüdüğünü söyledi. "Babam hayatta olsaydı bana 'Temizlik yapma sana küçük bir şirket kuralım' derdi" diye söyledi. Bir magazin programına katılan Zeynep Korel, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in evliliğinin bitme noktasına geldiğini ve bebeğin evliliklerini kurtardığını iddia etmişti. Bunun üzerine sessizliğini bozan Bergüzar Korel avukatına yasal işlem başlatma talimatı verdi.
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