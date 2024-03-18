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        Haberler Müzik Zeynep Bastık, ilk 50'ye girdi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, ilk 50'ye girdi

        Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', dünyaca ünlü şarkıcıların şarkılarının listelendiği Spotify Global 50'ye giren ilk Türkçe şarkı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:11
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        İlk 50'ye girdi
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        Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', 8 Mart 2024'te müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkı, kısa sürede Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde zirveyi görmüş, milyonlarca kez dinlenmişti.

        'Lan', bir ilk'e imza attı.

        Şarkı; dünyada en çok dinlenen şarkılarının listelendiği Spotify Global Top 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu.

        The Weekend, Maluma gibi dünyaca ünlü şarkıcıların hemen arkasında yer alan Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Lan', an itibarıyla dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı.

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        'Lan', aynı zamanda Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı, Spotify'da ilk kez bir kadın şarkıcı; Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

        'Lan', YouTube'da ise 10 günde 9.933.51 kez dinlendi.

        Daha önce Global listeye giren Türkçe şarkılar en fazla 65'inci sıraya kadar yükselmişti.

        • Arasan da... Uzi (65)

        • Bilmem mi... Sefo (75)

        • Antidepresan... Mabel Matiz & Mert Demir (87)

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        #Zeynep Bastık
        #lan

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