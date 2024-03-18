Zeynep Bastık, ilk 50'ye girdi

Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', 8 Mart 2024'te müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkı, kısa sürede Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde zirveyi görmüş, milyonlarca kez dinlenmişti.

'Lan', bir ilk'e imza attı.

Şarkı; dünyada en çok dinlenen şarkılarının listelendiği Spotify Global Top 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu.

The Weekend, Maluma gibi dünyaca ünlü şarkıcıların hemen arkasında yer alan Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Lan', an itibarıyla dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı.

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'Lan', aynı zamanda Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı, Spotify'da ilk kez bir kadın şarkıcı; Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

'Lan', YouTube'da ise 10 günde 9.933.51 kez dinlendi.