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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ile Alina Boz'dan aşk paylaşımları - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ile Alina Boz'dan aşk paylaşımları

        Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Alina Boz, sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlarda bulundu. Biri kendisine gelen bir soru üzerine sözleriyle sevgilisine aşk dolu sözler sıralarken bir diğeri ise evlilik yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:13
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        • 1

          Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden sevgilisine yönelik aşk dolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        • 2

          Zeynep Bastık, şu aralar SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan sevgilisiyle ilgili bir takipçisinin "Dürüst ol, kalbini en son nerede bıraktın?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmadı.

        • 3

          "İKİ İZMİRLİ BİRLEŞİNCE EGE'DEN ÇIKAMIYORSUN"

          Serkay Tütüncü ile daha çok Urla'daki evinde zaman geçiren Zeynep Bastık, sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp takipçisine "Kalbimi genelde şu beyefendi ile birlikte Ege'de bırakıyorum. Mutfak tezgahına bango diyen İzmirli ikili birleşince Ege'den çıkamıyorsun" yanıtını verdi.

        • 4

          EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

          Aşka gelen bir diğer ünlü isim ise Alina Boz. İşletmeci Umut Evirgen ile 2 Aralık'ta nikâh masasına oturan oyuncu Alina Boz, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        • 5

          Alina Boz, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı 90 kişilik törende eşi Umut Evirgen ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

        • 6

          Umut Evirgen de eşi ile çektirdiği düğün fotoğraflarını sosyal medyadan yayımladı.

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