"Güvenliğimden endişe ettim!"

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Zeynep Bastık, daha önce meslektaşı Ece Seçkin'in sahnede yüzüne telefon atılmasına benzer bir olay yaşadı. Dün akşam Mersin'in Tarsus ilçesinde konser veren Bastık, "Konserimiz harika başlayıp belli bir yere kadar harika devam etti. Fakat daha sonra ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan şu şişesiyle devam etti" dedi.

"YARALANMAKTAN KORKTUM" 29 yaşındaki şarkıcı, daha sonra açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilemek istedim. Benim de ilk defa başıma geliyor emin olun... Demem o ki; gençlerin 'challenge' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri artık bizim için ciddi tehlike oluşturuyor. Bunu hangi duyguyla, neden yapıyorsunuz bilmiyorum. Aklım almıyor. Bu bir sevgi göstergesi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bazıları bizi stres topu olarak mı görüyor? Kafamda bir sürü soru...

Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı! Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olun bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir, bilmiyorum ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün de söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda görüşmek üzere, sizi çok seviyorum.

"SAHNEYE PARA ATILMAZ, ÇOK AYIP!" Öte yandan geçtiğimiz günlerde Melek Mosso da sahnesine para atılmasına sinirlenmişti. Mosso, tepkisini ise, "Arkadaşlar hiç mi konsere gitmediniz? Sahnedeki sanatçıya para atılmaz. Yapmayın, çok ayıp bir şey! Neyse tadımız kaçmasın..." diyerek, ifade etti. Daha önce de 'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan'a sahnede para, Hülya Avşar'a Adana Altın Koza Film Festivali'nde iç çamaşırı, Ece Seçkin'e de telefon fırlatılmıştı. ECE SEÇKİN'E SAHNEDE TELEFONLU SALDIRI