Zeynep Bastık: Gençken anne olmak istiyorum
Zeynep Bastık, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile projede yer almayı düşünmediklerini belirten Bastık; "Nazara inanıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca, genç yaşta anne olma hayalini de paylaştı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.
"EN ÇOK YEMEĞE PARA HARCIYORUM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, makyaj ve kozmetik ürünlerine dair düşüncelerini paylaştı. Bastık; "Kozmetik ürünlerine aslında çok para harcamıyorum. Makyajı seviyorum ama kendi sınırlarım içinde kalmayı tercih ediyorum. Ağır makyaj yapmıyorum, sadece yüzümü renklendirmeyi seviyorum. Zaman zaman makyajsız da dışarı çıkıyorum. İlle de yapma takıntım yok" dedi.
Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili de konuşan Zeynep Bastık, eskisi kadar alışveriş yapmadığını belirtti; "Gereksiz harcamalardan kaçınıyorum. Artık sadece ihtiyacım olduğunda alıyorum. Son dönemde en çok parayı yemek için harcıyorum."
"GÖZ ÖNÜNDE OLMAYI SEVMİYORUZ"
Bir dönem oyunculuk da yapan ve birkaç dizi projesinde yer alan şarkıcı, oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu; "Müzik kariyerim benim için ön planda. Oyunculuk yaptım, deneyim kazandım ama şu an ağırlıklı olarak müzikle ilgileniyorum. Yine de doğru proje ve doğru zaman olursa yer almak isterim" diye konuştu. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir projede yer alıp almayacağı sorusuna ise "Bu soru çok soruluyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara da inanıyorum. Kendi yolumuzda ilerliyoruz" yanıtını verdi.
"GENÇKEN ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir röportajda, çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen 31 yaşındaki Zeynep Bastık, bu sözleri hatırlatılınca düşüncelerini şu şekilde açıkladı; "Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Çocuk istediğimizde evlilik de olsun isterim ama evliliği gerekli ya da zorunlu bir şey olarak görmüyorum. Doğru insanla, doğru zamanda hayatını birleştirme fikri bana romantik geliyor. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum, bu tamamen kişilere bağlı" ifadelerini kullandı.