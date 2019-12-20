Zeynep Aleyna Şen, Acun Medyanın sahibi olan Acun Ilıcalının hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacı kadrosunda yarışacak 18 isimden birisi oldu. Kendi ismini taşıyan ve kayıtlı video paylaşım sitesi olan YouTube kanalında yayınladığı videoları ve aktif olarak kullandığı Instagram sayfasındaki paylaşımlarıyla tanınan Zeynep Aleyna Şen, özellikle makyaj üzerine çektiği vlog videolarıyla öne çıkıyor, ayrıca genç YouTuber gezdiği yerleri de takipçileriyle detaylı bir şekilde paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki, yeni yarışma programı olarak dikkat çeken Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacısı olan Zeynep Aleyna Şen kimdir? Genç YouTuber Zeynep Aleyna Şen ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı detayları ile birlikte sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Zeynep Aleyna Şen Kimdir? Zeynep Aleyna Şen Kaç Yaşında, Zeynep Aleyna Şen Nerede Doğdu, Zeynep Aleyna Şen’in Sevgilisi Var Mı? Zeynep Aleyna Şen Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Zeynep Aleyna Şen kimdir?

Fenomen olarak sevilerek takip edildiği YouTube kanalında Makyaj blog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, Temmuz 1998 yılında Denizli’de doğdu. 2019 yılı itibari ile 21 yaşında olan ve aslen İzmir’li olan Zetnep Aleyna Şen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde halen eğitimini sürdürmektedir. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube video paylaşım sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana Youtube video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Zeynep Aleyna Şen, bir zamanlar babasının işinin yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına gitmiş ve sonrasında da kısa bir süre eğitim amacıyla da yine yurt dışına çıkarak İngiltere’de eğitim için kaldı.

Henüz 21 yaşında genç ve güzel olan Zeynep Aleyna Şahin’in boyu 1,65 cm kilosu 55 Kg ve burcu ise yengeçtir. Vücudunun çeşitli yerlerinde 21 tane dövme bulunmaktadır. Aralarının çok sıkı ve iyi olduğu kendisinden büyük bir ablası var ve Zeynep Aleyna Şen’in babası kimya mühendisidir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Aleyna Şen’in gözleri koyu kahverengi ve saçları sarıdır, ayrıca genç YouTuber İstanbul – Suadiye’de ailesi ile birlikte oturuyor. Zeynep Aleyna Şen Kickboks yapmayı çok seviyor.

Kendisi gibi fenomen olan YouTuber Sude Alkış’ın yakın arkadaşı ve sıkça ortak paylaşımları bulunmaktadır. Yine şubat 2018 yılında tanıştığı ve kendisi gibi YouTuber olan ve birlikteliklerini her fırsatta dile getiren Yiğit Şanlı ile sevgilidir.

Zeynep Aleyna Şen’e ait olan Youtube kanalında özellikle Makyaj üzerine blog içerikleri yayınlıyor. Yaklaşık 26 bin 500 abone sayısı ve 667.536 görüntülenme sayısına sahiptir.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacı kadrosunda yarışacak olan Zeynep Aleyna Şahin dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı. Renkli kişiliği ve cıvıl cıvıl hareketleri ve samimi tavırları ile takipçilerinin beğenisi bir kere daha kazanmayı başaran genç ve güzel Yarışmacı Zeynep Aleyna Şen’e başarılar diliyoruz.