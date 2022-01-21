ZES komşudaki araçları şarj edecek

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Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions), Türkiye'de sunduğu hizmetleri komşuya taşımaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'deki elektrikli otomobillere sunduğu hizmetleri Yunanistan'a taşıdı ve ülkede 'ZES Solutions I.K.E.' unvanlı bir şirket bir şirket kurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Yunanistan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions I.K.E." unvanlı bir şirket kurulmuştur" denildi.

ZES, geçtiğimiz Ekim ayında da Karadağ’ın farklı şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyon ağı kurulması amacıyla açılan ihaleyi kazanmıştı.

Türkiye hali hazırda 1611 aktif hızlı şarj noktası ile hizmet veren ZES, kısa bir süre içerisinde 136 yeni noktayı da devreye almaya hazırlanıyor.

ZES'in 180 kW şarj istasyonunun, CHAdeMO soketi ile 60 kW ve CCS/SAE soketi ile 120 kW çıkış verdiği belirtiliyor. Bu sayede elektrikli aracın bataryası doğru akım (DC) için uygunsa 0’dan yüzde 80’e yarım saat içerisinde ulaşabiliyor.