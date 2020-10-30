Sefirin Kızı takipçileri Zerrin Sümer'i araştırıyor. Sefirin kızı dizisinin yeni bölümünde diziye Zerrin Sümer de katılacak. Dizide Sancar2ın halasını canlandıracak olan Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler
ZERRİN SÜMER KİMDİR?
Zerrin Sümer 1945 yılında İzmir‘in Bergama ilçesinde hayata gelmiş ve hayatının dönüm noktası Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katılması olmuştur. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerlemiştir.
ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI FİLMLER
|Sinema
|Yıl
|Film
|Rolü
|Notlar
|1985
|Yanlış Numara
|Züleyha
|Ses
|Züğürt Ağa
|Ağanın Karısı Zana
|1987
|Kiracı
|Kerim'in Kaynanası
|1989
|Karılar Koğuşu
|2000
|Vizontele
|Zerrin
|2003
|Vizontele Tuuba
|Vildan Hanım
|2004
|Kadın İsterse
|Evin Hizmetçisi Fatma
|2010
|Saklı Hayatlar
|Emine
|Kardelen
|Fatma Hala
|2013
|Meryem
|Zarife
|Düğün Dernek
|2014
|Nergis Hanım
|Nergis Hanım
|2014-2015
|Güzel Köylü
|Sultan
|2015
|Kara Bela
|Kudret'in annesi
|2015
|Hayat Öpücüğü
ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI DİZİLER
|Televizyon
|Yıl
|Dizi
|Rolü
|Notlar
|1983
|Üç İstanbul
|1986
|Çalıkuşu
|Muadelet Tibet
|Ses
|1995
|Muhteşem Zango
|Bir Demet Tiyatro
|Telviye Çıtır
|2000
|Güneş Yanıkları
|Nebahat
|2002
|En Son Babalar Duyar
|Aysel Teyze
|2003
|Ölümsüz Aşk
|2004
|Kadın İsterse
|Fatma
|Karım ve Annem
|Adalet
|2006
|Bir Demet Tiyatro
|Telviye Çıtır
|Fırtına
|Sakine
|2007
|Zoraki Koca
|Nefise
|2008
|Son Ağa
|Halise Bağcıoğlu
|Komedi Türk
|Yalancı Romantik
|Nurdan
|2010-2013
|Sakarya Fırat
|Fatma Kanat
|2014-2015
|Güzel Köylü
|Sultan Ana
|2015
|O Hayat Benim
|Ganimet
|2017-2018
|Aslan Ailem
|Hayriye Aslan
|2019-
|Savaşçı
|Akkız Bozkurt
ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
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