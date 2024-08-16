Zerrin Özer: Sağlık durumum çok iyi mutluyum huzurluyum

Sözlerine devam eden sanatçı sağlık durumunu merak eden hayranlarına da açıklamalarda bulunup; "Sağlık durumum çok iyi. Kendimi çok iyi hissedeyiyorum. Mutlu ve huzurluyum.Herkes gibi arada bende sağlık sorunları yaşıyorum.Kimse meraklanmasın bomba gibiyim ve herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.