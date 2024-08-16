Zerrin Özer: Sağlık durumum çok iyi mutluyum huzurluyum
Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği ve söz-müziği Mustafa Arapoğlu'na ait 'Her Gün Olay' adlı yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayımladı. Şarkının klibi için İstanbul'da kamera karşısına geçen Özer, sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu
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Şarkıcı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan 'Her Gün Olay' adlı yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayımladı.
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Erkan Nas yönetmenliğinde İstanbul'da kamera karşısına geçen Zerrin Özer, yeni şarkısı için; "Çok güzel bir çalışma oldu.Artık ayda bir ya da iki ayda bir sevenlerimizle buluşacağız" dedi.
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Sözlerine devam eden sanatçı sağlık durumunu merak eden hayranlarına da açıklamalarda bulunup; "Sağlık durumum çok iyi. Kendimi çok iyi hissedeyiyorum. Mutlu ve huzurluyum.Herkes gibi arada bende sağlık sorunları yaşıyorum.Kimse meraklanmasın bomba gibiyim ve herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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"Z KUŞAĞI GÖZÜMÜN NURU"
'Basit Numaralar' şarkısıyla büyük bir başarıya imza atıp rekor kıran Zerrin Özer; "Ben bütün kuşakları çok seviyorum.Hepsi benim canım.'Basit Numaralar' şarkımla da Z kuşağıyla tanıştım ve çok sevdim onları. Onlarda artık benim gözümün nuru" şeklinde konuştu.