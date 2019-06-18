Zerrin Özer Murat Akıncı'dan boşanma kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Zerrin Özer Murat Akıncı olayı magazinseverler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. 61 yaşındaki ünlü sanatçı Zerrin Özer 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Zerrin Özer ile Murat Akıncı'nın düğününden kareler sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından şok gerçek ortaya çıktı...

ZERRİN ÖZER'İN EŞİ MURAT AKINCI DOLANDIRICI ÇIKTI!

Zerrin Özer ile Murat Akıncı'nın düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Murat Akıncı'nın eski birliktelikleri, şahsın dolandırcı olduğunu ve onları evlendirme vaadiyle kandırdığını paylaştı.

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.

Seda Hanım, 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu ifade eden Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını açıklayarak işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu belirtti.

Nur isimli bir kadın da Akıncı hakkında şunları söyledi:

Flört aşamasında benden 80 bin TL istedi. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti. Sahte kimlikle dolaştığı için polis ona ulaşamıyor. Zerrin Özer, çok tehlikeli bir insanla evli. O cehennemden çıkan bir iblis. Ağır suçla yargılanıyor. Bu adam hakkında hapis kararı var. Beni gördüğü gün evlenme teklifi etti. Tanınmış bir iş adamının 1.5 milyon lirasını otelden çaldı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

ZERRİN ÖZER'DEN SON DAKİKA MURAT AKINCI AÇIKLAMASI

Zerrin Özer, basında çıkan haberlerin ardından, "16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır." şeklinde son dakika bir açıklamada bulundu.