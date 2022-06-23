Unutulmaz şarkılara imzasını atan Zerrin Özer, müzik kariyerini sonlandırdı. 64 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ben Zerin Özer. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki, sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.