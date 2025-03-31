Zerrin Özer, klibiyle gündeme geldi
50'nci sanat yılını kutlayan Zerrin Özer, yapay zekâ destekli yeni klibiyle gündeme geldi
Giriş: 31.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:41
Yıllardır gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, yeni klibiyle gündeme geldi. Bu yıl, 50'nci sanat yılını kutlayan Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan 'Yalvarırım' şarkısına yeniden klip çekti.67 yaşındaki Zerrin Özer, 1975 tarihli şarkıya çektiği yapay zekâ destekli klibiyle hayranlarına sürpriz yaptı.
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