Tülay Özer' in müzik hayatı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan sanatçı 3 kız kardeşe sahiptir. kardeşleri Nilgün, Songül, ve Zerrindir. asıl mesleği muhasebeciliktir. Tülay Özer müzik hayatına 1972 yılında başlamıştır.

İlk seslendirdiği şarkısı 1974 yılında "Gel Artık" , "Niye Çattın Kaşlarını", 1975 yılı şarkıcının popüler olmasını sağlayan "İkimiz Bir Fidanın Dalıyız" şarkısı oldu. Kent Plak gibi başarılı şirketlerle çalışan Özer hızla adını duyurdu bununla beraber ilk konseri İzmir Fuarın' da gerçekleşti başarısı karşılığında Altın Plak Ödülünü almaya hak kazandı. Başarısı bununla sınırlı kalmadı ikinci popüler şarkısı "Deli Etme Beni Aşk" oldu. 1976 yılında yine damgasını vuran şarkısı "Neden Ayrıldık" oldu. Hakkı Bulut, Bora Ayanoğlu gibi ünlü bestecilerin şarkılarını da yorumladı.

1980'li yıllara gelindiğinde Tülay Özer mesleğini kız kardeşi Zerrin Özer' e devretti. Kız kardeşi ablası kadar başarılıydı hızla ismini duyurmayı başardı. Bu dönemde ablası Tülay Özer kardeşi Zerrin Özer' e büyük destek verdi. Son olarak çıkardığı "Kalbimdeki Sevgili" adlı şarkısında istediği başarıyı elde edemeyince uzun bir süre sanat hayatına ara verdi.