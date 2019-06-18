2. Sayfa programına bağlanan Nur Hanım da Akıncı hakkında şunları söyledi:

Flört aşamasında benden 80 bin TL istedi. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti. Sahte kimlikle dolaştığı için polis ona ulaşamıyor. Zerrin Özer, çok tehlikeli bir insanla evli. O cehennemden çıkan bir iblis. Ağır suçla yargılanıyor. Bu adam hakkında hapis kararı var. Beni gördüğü gün evlenme teklifi etti. Tanınmış bir iş adamının 1.5 milyon lirasını otelden çaldı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.