Zerrin Özer: Beni Serenay Sarıkaya canlandırsın
Hayatının film olması için iki teklif aldığını açıklayan Zerrin Özer, senaryoyu beğenirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi
Giriş: 18.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:47
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını açıkladı. Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi. Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihine vurgu yaptı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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