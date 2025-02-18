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        Haberler Magazin Zerrin Özer: Beni Serenay Sarıkaya canlandırsın - Magazin haberleri

        Zerrin Özer: Beni Serenay Sarıkaya canlandırsın

        Hayatının film olması için iki teklif aldığını açıklayan Zerrin Özer, senaryoyu beğenirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:47
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        "Beni Serenay Sarıkaya canlandırsın"
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        Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını açıkladı. Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi. Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihine vurgu yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Zerrin Özer
        #serenay sarıkaya

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