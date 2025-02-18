Zerrin Özer: Beni Serenay Sarıkaya canlandırsın

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını açıkladı. Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi. Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihine vurgu yaptı.

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Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto