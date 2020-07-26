Zerdeçal Türk mutfağına sonradan giren baharatlar arasında yer alıyor. Zerdeçal, Güney Hindistan ve Endonezya kökenli bir sebzedir. Halk arasında Hint Safranı olarak da bilinir. Bu mucizevi bitki özellikle Hint ve Güneydoğu Asya kültürlerinin derinlerinde yerini almış ve bu bölgedeki geleneksel tıpta uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılmakta olan şifalı bir bitkidir. Hatta geleneksel Hint düğünlerinde hamur haline getirilerek şifa olması, sağlık getirmesi amacıyla hamur haline getirilerek gelin ve damadın ellerin ve yüzlerine sürülmektedir. Bu da zerdeçalın dahil olduğu geleneksel ritüellerden biridir. Zerdeçalın faydalarını haberimizde derledik...
Zerdeçal Nasıl Tüketilmelidir?
Şehir hayatının bizlerde yarattığı sağlık sorunları sebebiyle son yıllarda adını fazlaca adını duymaya başladığımız bu şifalı sebzeyi tüm besinlerde olması gerektiği gibi en doğal hali ile tüketmek bize en kısa sürede en şifalı sonuçları verecektir
Zerdeçal aslında her hali ile çok faydalıdır. Fakat en makbulü birçok sebze gibi taze olarak tüketilmesidir. Çünkü her sebzede olduğu gibi kuru veya toz hale getirilmesinde birçok besin değerini kaybeder. Taze zerdeçalda toz zerdeçala göre daha çok besin değeri ve şifa taşımaktadır. Zerdeçalı damak tadınıza göre, yemek ve salatalar baharat olarak katarak tüketebilirsiniz. Bu sayede içindeki koruyucu yapı sayesinde yemeklerinizi daha uzun süre dayanmasını da sağlar. Bir diğer tüketim şekli süt veya meyve suyunuzun içine katarakta kendi damak tadınıza uygun hale getirip tüketebilirsiniz. Ayrıca, çay halinde tüketilmesi de uygundur.
Zerdeçalın Faydaları Nelerdir? Nelere İyi Gelir?
Bu kadar tarihçesini, tüketimini anlattığımız bu şifalı bitki içerisinde C, B6, magnezyum ve birçok faydalı mineral sayesinde birçok hastalıkta şifaya yardımcı olmaktadır.
Sindirim Üzerindeki Etkisi
Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sindirime katkıda bulunur. Batı tıbbı zerdeçalın bağırsak iltihabı gibi sindirim sorunlarına nasıl yardımcı olabileceğini incelemeye başlamıştır.
Ağrılar Üzerindeki Etkisi
Zerdeçal doğal bir ağrı kesici olarak görülmektedir. Özellikle eklem iltihabı ağrılarında ağrıyı hafifletme etkisi araştırmalarla da kanıtlanmıştır.
Karaciğer üzerindeki Etkisi
Antioksidan özelliği sayesinde karaciğerin toksinlerden zarar görmesini engelleye bilir. Safra kesesini düzgün çalıştırarak, karaciğer hücrelerinin etkin bir şekilde yenilenmesini sağlar.
Grip Üzerindeki Etkisi
Bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi sayesinde gribe yakalanma riskini azaltır. Öksürük, soğuk algılığı, gribe karşı koruma sağlar. Ayrıcı bronşit ve astıma da iyi gelmektedir.
Hafıza Üzerindeki Etkisi
Öğrenme kabiliyetini artırarak Alzheimer olma riskini azaltır. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. Beyinde oksijen artışını sağlayarak beyne iyi gelen beyin fonksiyonlarını geliştirir. Hafızayı güçlendirir.
Zerdeçalın Diyabet Üzerindeki Etkisi
Kan şekerini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olarak orta düzey diyabet sorunlarının başlamasını önler.
Kanser Üzerindeki Etkisi
Tıp literatüründe doğal ve yeni bir uygulama olarak belirtilmektedir. İçerisindeki Curcumin bileşeninin; pankreas kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucu etki sürdüğü öne sürülmektedir. Çocuklarda lösemiye yakalanma riskini ve oranını azaltır.
Kalp Üzerindeki Etkisi
Yapılan araştırmalar göre zerdeçal tüketen kişilerin kalp damarlarında daha az tıkanıklık olur. Kalp damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklara yarar sağlar.
Mide Üzerindeki Etkisi
Zengin asit yapısı sayesinde mide sağlığını korur. Asit oranını dengeler. Mide ekşimesi ve gastrit gibi sorunları giderir.
Zerdeçalın Cilde Faydaları
İçerisindeki B vitamini sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur yara iyileşme sürecini hızlandırır.
Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmayı sağlar.
İltihap önleyici etkisi sayesinde sivilcelere karşı etkilidir.
Yaşlanma etkilerini azaltır, cildin doğal yapısını korumasına yardımcı olur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!