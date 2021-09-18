Patlayıcı yapımında kullanılıyor! Değeri: 60 milyon TL!

İHA

Antalya'da, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesinin Antalya'da çalışılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

NÜKLEER ENERJİ VE FÜZE İMALATINDA KULLANILIYOR

İHA'da yer alan habere göre KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE KONULDU

Operasyon esnasında yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken olayla ilgisi bulunan 1 şüpheli yapılan takip sonucu Aksaray'da yakalanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YÜZDE 99.7 ORANINDA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yakalanan madde üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nca yapılan inceleme sonucunda maddenin yüzde 99.7 oranında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu tespit edildi.