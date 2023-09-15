Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Zengin Mutfağı' Ankara ve Kayseri’de

        'Zengin Mutfağı' Ankara ve Kayseri’de

        Vasıf Öngören imzalı 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunu, yepyeni kadrosuyla 26 Eylül'de Ankara Oran Sahne'de, 28 Eylül'de ise Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Zengin Mutfağı' Ankara ve Kayseri'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Epik tiyatronun Türkiye’deki en önemli eserlerinden biri kabul edilen 'Zengin Mutfağı', usta oyuncu Şener Şen ve genç oyuncuları buluşturan kadrosuyla bir kez daha sahnede. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına nasıl yansıdığını anlatıyor.

        Vasıf Öngören imzalı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlandı ve beyazperdeye de uyarlandı. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen'in, 40 yıl aradan sonra aynı rolde seyirci karşısına çıktığın oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şener Şen
        #Zengin Mutfağı
        #tiyatro
        #OYUN
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Habertürk Anasayfa