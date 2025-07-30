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        Haberler Magazin Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

        'Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün setinde tanışarak ilişkiye başlayan, geçtiğimiz ocak ayında da nişanlanan Zendaya ile Tom Holland'ın neden hâlâ nikâh masasına oturmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 08:52 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:52
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        Neden evlenmedikleri ortaya çıktı
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        2017'de gösterime giren 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş' filmi, başrol oyuncuları Tom Holland ile Zendaya'yı iş arkadaşlığından öteye taşıdı. Holland ile Zendaya, çalışırken birbirlerine âşık olup ilişki yaşamaya başladı.

        Film setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Tom Holland ile Zendaya, geçtiğimiz ocak ayında da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

        Ancak Zendaya ile Tom Holland, evliliği her ne kadar istese de bir türlü birlikteliklerini resmiyete dökemiyor. Bunun nedeni ise iki ünlü ismin yoğun iş temposu.

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        Bu iddia ise Zendaya'nın stilisti Law Roach'dan geldi. Roach'a göre; Zendaya ile Tom Holland, çok isteseler de hayal ettikleri düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

        Tom Holland ile Zendaya, aşklarının başladığı 'Örümcek Adam' serisinin yeni filminde de birlikte rol almaya hazırlanıyor. Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi 'The Odyssey’de de birlikte rol alan Holland ile Zendaya, önümüzdeki süreçte gösterime girecek birçok filmde ayrı ayrı çalıştığı da biliniyor.

        Zendaya, 'Dune'un üçüncü filminde rol alıyor bir yandan da 'Euphoria' adlı dizinin üçüncü sezonunu çekmekle meşgul.

        Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, Instagram, AA

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        #Tom Holland

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