Yaptığı işle ilgili gelen her türlü geri bildirimden memnun kaldığını dile getiren Zendaya, şunları da söyledi:

Pandemiden sıkıldım. Gezmeyi seviyorum. Eski halimize dönmek için gün sayıyorum ama şu an hepimizin yapabileceği tek şey, beklemek.