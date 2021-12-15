"ANNEM DE BABAMDAN UZUN"

Zendaya, da "Bu da normal." ifadelerini kullanıp şunları söylemişti:

Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi. Bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim.