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Zeminden kaçak kat indi serbest bırakıldı!

İstanbul Kağıthane'de, gizlice bir binanın zemininde kazı yaparak kaçak kat inen ve polis tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Giriş: 23.02.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Zeminden kaçak kat indi serbest bırakıldı! - Son dakika haberleri
Zeminden kaçak kat indi serbest bırakıldı!
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İHA

İstanbul Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şüpheli, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı.

BİNANIN ARKA TARAFINDAKİ DUVARI KIRDI

İHA'da yer alan habere göre çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Şüpheli buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

ZEMİNDEN 1.5 METRE KAZIP KAÇAK KAT İNMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

POLİS ZANLIYI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edilmişti. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır’da bir işyerinde olduğunu belirlemişti. Hemen harekete geçen polis, Bayram K.'yı kıskıvrak yakalamıştı.

"ALDIĞIMDA ZEMİN KAZILMIŞ HALDEYDİ"

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, “Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenilmişti. Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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