22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zemheri oyuncuları kimler? Zemheri ne demek? TDK anlamı ne? soruları, bu akşam ikinci bölümü ekranlara gelecek SHOW TV'nin yeni iddiaslı dizisi için soruluyor. TDK'da Zemheri kelimesinin anlamı "kara kış" olarak yer alıyor. Zemheri dizisinin konusu "Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşertiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar… Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır. Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında bulur. Hayat bu dörtlü çıkmazda Firuze’ye ne getirecektir?" şeklinde özetlenebilir. Zemheri dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
FİRUZE (AYÇA AYŞİN TURAN)
Duru güzelliği ve ışıl ışıl gülen gözleriyle herkesin dikkatini ilk bakışta çeken Firuze için öğrenimi ve ailesi her şeyden önce gelmektedir. Mimarlık Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz’la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze’nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1992 yılında Sinop’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine ‘Dinle Sevgili’ adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna ‘Karagül’ dizisindeki Ada karakteriyle devam etti.
‘Sevimli Tehlikeli’ filminde Zeliş karakteriyle rol alan Ayça Ayşin Turan, başrolünü üstlendiği ‘Meryem’ dizisinin ardından; Netflix’in ilk Türk orijinal yapımı olan ‘Hakan Muhafız’da Leyla rolünü canlandırdı.
2019’da İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Ayça Ayşin Turan, şu anda İstanbul Üniversitesi Temel Adalet bölümünde ikinci anadal eğitimini yapmaktadır.
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği; yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı ‘Zemheri’ de, Firuze karakteriyle ekranlara dönen Turan; dizide zeki, adaletli, savaşçı, hassas, merhametli, hakkını savunan ve adalet peşinde koşan güçlü bir kadını canlandırıyor.
Ayça Ayşin Turan’ın Oynadığı Diziler
Zemheri / Firuze / 2020 –
Hakan Muhafız / Leyla / 2019
Meryem / Meryem Akça / 2017
Altınsoylar / Burcu / 2016
Karagül / Ada / 2014
Dinle Sevgili / Gülfem / 2011
Ayça Ayşin Turan’ın Oynadığı Filmler
Sevimli Tehlike / Zeliş / 2015
ALPEREN DUYMAZ (AYAZ)
Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1992 yılında Ankara’da doğan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak kamera karşısına ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ projesinde Cesur karakteriyle çıkan Duymaz, daha sonra ‘Acı Aşk’ dizisinde Ali, ‘Bodrum Masalı’nda Ateş, ‘Çukur’da Emrah ve son olarak ‘Çarpışma’da ise Kerem karakteriyle seyircilerle buluştu. Şimdi ise ‘Zemheri’ dizisinde Ayaz’a hayat veriyor.
Alperen Duymaz’ın Oynadığı Diziler
Zemheri / Ayaz / 2020 -
Çarpışma / Kerem / 2018-2019
Çukur / Emrah / 2018
Bodrum Masalı / Ateş / 2016-2017
Acı Aşk / Ali / 2015-2016
Tatlı Küçük Yalancılar / Cesur / 2015
Alperen Duymaz’ın Oynadığı Filmler
Direniş Karatay / Kutay / 2018
ERTAN (CANER CİNDORUK)
Dışarıdan oldukça sert bir görünüşe sahip olan Ertan için başarı ve kız kardeşi Berrak her şeyden önce gelir. Elde etmek istedikleri için yapmayacağı şey olmayan ve gözünü hırs bürüyen Ertan’ın geçmişte yaşadığı büyük bir travma, hayatında kırılma noktası olmuştur. Berrak dışında kimseye karşı gardını indirmeyen Ertan, tehlikeli ve cesur hamlelerden de asla kaçınmamaktadır. Firuze ve Ayaz’ın hayatlarına girmeleri hem Ertan hem de kardeşi Berrak için önemli bir dönüm noktası olacaktır.
CANER CİNDORUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1977 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında ‘Beynelmilel’ filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Cindoruk, 2016’da rol aldığı sinema filmi ‘Kor’ ile 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde dram dalında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştür. Başrollerinde olduğu, Melih Cevdet Anday’ın aynı adlı eserinden beyazperdeye uyarlanan son sinema filmi projesi ‘İçerdekiler’in aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen oyuncunun rol aldığı diziler arasında ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Firar’, ‘Aramızda Kalsın’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Kadın’ yer alıyor. Halen Moda Sahnesi’ne tiyatro oyunlarına devam eden başarılı oyuncu, ‘Zemheri’de Ertan karakterine hayat veriyor.
Caner Cindoruk’un Oynadığı Diziler
Zemheri / Ertan / 2020 –
Kadın / Sarp / 2017-2019
Muhteşem Yüzyıl Kösem / Silahtar Mustafa Paşa / 2016-2017
İstanbul Sokakları / Fırat / 2016
Aramızda Kalsın / Civan / 2013-2015
Firar / Nadir / 2011-2012
Hanımın Çiftliği / Kemal / 2009-2010
Yaprak Dökümü / Doktor Nazmi / 2008
Caner Cindoruk’un Oynadığı Filmler
İçerdekiler / Mahkum / 2019
Kor / Cemal / 2016
Dar Elbise / AKO / 2016
Ekşi Elmalar / Servet / 2016
Bir Şey Değilim / 2016
Çalsın Sazlar / Mahir / 2015
Elveda Katya / Genç Yunus Veli / 2012
Gergedan Mevsimi / Sahel / 2012
Yabancı / Ferhat / 2012
Kelebek / Yusuf / 2009
Geç Gelen Bahar / Ali / 2008
Beynelmilel / 2006
BERRAK (HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE)
Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
9 Şubat 1988 Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini ‘Deniz Yıldızı’ dizisiyle gerçekleştirmiştir. 2015 yılında rol aldığı ‘Kara Sevda’ dizisindeki Zeynep Soydere rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncunun oynadığı diziler arasında ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, ‘Rüya’, ‘Günahkar’, ‘Uçurum’, ‘Ustura Kemal’ ve ‘Kalbim Seni Seçti’ yer alıyor.
Hazal Filiz Küçükköse’nin Oynadığı Diziler
Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike / 2018
Rüya / Elif / 2017
Kara Sevda / Zeynep Soydere / 2015-2016
Günahkar / Aslıhan / 2014
Uçurum / 2012
Ustura Kemal / Kalisto / 2012
Kalbim Seni Seçti / Ada / 2011
Beni Affet / Leyla Adalı / 2011
Deniz Yıldızı / 2009-2012
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