ALPEREN DUYMAZ (AYAZ)

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında Ankara’da doğan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak kamera karşısına ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ projesinde Cesur karakteriyle çıkan Duymaz, daha sonra ‘Acı Aşk’ dizisinde Ali, ‘Bodrum Masalı’nda Ateş, ‘Çukur’da Emrah ve son olarak ‘Çarpışma’da ise Kerem karakteriyle seyircilerle buluştu. Şimdi ise ‘Zemheri’ dizisinde Ayaz’a hayat veriyor.

Alperen Duymaz’ın Oynadığı Diziler

Zemheri / Ayaz / 2020 -

Çarpışma / Kerem / 2018-2019

Çukur / Emrah / 2018

Bodrum Masalı / Ateş / 2016-2017

Acı Aşk / Ali / 2015-2016

Tatlı Küçük Yalancılar / Cesur / 2015

Alperen Duymaz’ın Oynadığı Filmler

Direniş Karatay / Kutay / 2018