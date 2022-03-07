O Ses Türkiye programında sesiyle beğeni toplayan Zeliha Kendirci, Dilberay filminde kamera karşısına geçti. Filmde Dilber Ay’ın çocukluğuna hayat veren Zeliha Kendirci, erkek kardeşi Şahin Kendirci ile İbo Show’a konuk oldu. Peki, Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında?

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

2003 yılında Adana’da dünyaya gelen Kendirci, O Ses Türkiye programıyla sesini duyurmuştu. Şahin Kendirci’nin kardeşi olan Zeliha Kendirci, son olarak başrolleri Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Deniz Hamzaoğlu, Selen Uçar ve Nursel Köse'nin paylaştığı Dilberay filminde rol aldı.