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        Haberler Dünya Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesecek | Dış Haberler

        Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaretini yarıda keseceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:47
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        Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Güney Afrika'dan erken dönüyor
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        Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

        Saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

        Rusların, balistik füzeler dahil farklı türden yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek barış yönünde sarf ettiği çabalar hakkında kendisine bilgi vereceğini belirtti.

        Volodimir Zekenskiy açıklamasında, "Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna'ya döneceğim." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Güney Afrika'daki temasları sürdüreceğini söyledi.

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        #Zelenskiy
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