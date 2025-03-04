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        Haberler Dünya Zelenskiy: Güvenlik garantilerinin olmaması savaşı körüklüyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Güvenlik garantilerinin olmaması Rusya'nın savaşı körüklemesine neden oluyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış anlaşması için elzem gördüğü güvenlik garantilerine dair yeni bir açıklama yaptı. Tarihsel tecrübeye atıfta bulunan Zelenskiy, güvenlik garantilerinden yoksun olmaları nedeniyle Rusya'nın savaşı körüklemeye devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:32
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        Zelenskiy: Güvenlik garantilerinin olmaması savaşı körüklüyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış anlaşması için ön koşul olarak gördüğü güvenlik garantilerine dair yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, güvenlik garantilerinin olmamasının Rusya'nın işgalini artırdığına dikkat çekti.

        11 yıl önce Kırım'ın ve Donbas'ın Rusya tarafından ele geçirildiğini hatırlatan Zelenskiy, işgalleri güvenlik garantilerinden mahrum olmalarına bağladı.

        Hâlihazırda da güvenlik garantilerine sahip olmadıklarını vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın savaşı körüklemeye devam ettiğini ifade etti.

        Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklamada "Barışa, gerçek ve dürüst bir barışa ihtiyacımız var, sonsuz bir savaşa değil. Güvenlik garantileri önemli." ifadelerine yer verdi.

        Zelenskiy açıklamanın sonunda, Avrupalı ortaklarıyla, barışı tesis edecek diplomatik yapı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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