Zelenskiy: Güvenlik garantilerinin olmaması savaşı körüklüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış anlaşması için ön koşul olarak gördüğü güvenlik garantilerine dair yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, güvenlik garantilerinin olmamasının Rusya'nın işgalini artırdığına dikkat çekti.

11 yıl önce Kırım'ın ve Donbas'ın Rusya tarafından ele geçirildiğini hatırlatan Zelenskiy, işgalleri güvenlik garantilerinden mahrum olmalarına bağladı.

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Hâlihazırda da güvenlik garantilerine sahip olmadıklarını vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın savaşı körüklemeye devam ettiğini ifade etti.

Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklamada "Barışa, gerçek ve dürüst bir barışa ihtiyacımız var, sonsuz bir savaşa değil. Güvenlik garantileri önemli." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy açıklamanın sonunda, Avrupalı ortaklarıyla, barışı tesis edecek diplomatik yapı üzerinde çalıştıklarını belirtti.