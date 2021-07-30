Zelenskiy'den Türkiye'ye destek mesajı

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." açıklamasında bulundu.