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        Haberler Dünya Zelenskiy'den Trump açıklaması! | Dış Haberler

        Zelenskiy'den Trump açıklaması!

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerini eski Başkan Donald Trump'ın kazanması ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:34
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        Zelenskiy'den Trump açıklaması!
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        Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya verilmesi taahhüt edilen F-16 uçakları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra ABD'deki başkanlık seçimleri ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

        Zelenskiy, ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Eğer Sayın Donald Trump başkan olursa kendisiyle çalışacağız. Bundan korkmuyorum." dedi.

        ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de çoğunluğun Ukrayna'yı ve halkını desteklediğini belirten Zelenskiy, "İki partinin de desteğine sahibiz ve ABD siyasetinin Cumhuriyetçi kanadıyla güçlü ilişkilerimiz var." ifadesini kullandı.

        "KASIMDA HAZIRLANMIŞ BİR PLANIMIZ OLACAĞINA DAİR HEDEF BELİRLEDİM"

        Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi çerçevesinde yapılacak görüşmeler hakkında bilgi vererek, ağustos başında güvenlikten sorumlu danışmanlar düzeyinde ilk toplantının Katar'da yapılacağı bilgisini paylaşarak, "Bu toplantı enerji güvenliğiyle ilgili olacak. Toplantıda enerji güvenliğine ilişkin plan hazır olacak." diye konuştu.

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        Ağustosta Türkiye'de serbest seyrüsefer konusuna ilişkin bir toplantı düzenleneceğini belirten Zelenskiy, bu toplantıda gıda güvenliği konusunun gündeme geleceğini kaydetti.

        Zelenskiy, eylülde de Kanada'da esir değişimi ve Ukraynalı çocukların geri dönüşünün insani yönüne ilişkin bir toplantı düzenleneceğini, bu toplantıda bir plan geliştirileceğini aktardı.

        "Bu 3 maddeden sonra, eğer başarılı olursa tüm maddeleri uygulama planı, tam olarak hazır olacak. Kasımda hazırlanmış bir planımız olacağına dair hedef belirledim." diyen Zelenskiy, söz konusu planın İkinci Barış zirvesi için hazır olacağını, Rusya temsilcilerinin de bu zirveye katılması gerektiğini ifade etti.

        "F-16'LARDAN FAZLASINI BEKLİYORUZ"

        Ukrayna'nın, ortaklarıyla 23 ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu anlaşmalar paradan silaha, insani yardımdan yeniden inşaya, siber güvenlikten hava savunmasına kadar her şeyi içeriyor. Bu anlaşmaların yaklaşık tutarı 38 milyar dolardır. Bunun güçlü bir sonuç olduğuna inanıyorum." dedi.

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        Zelenskiy, Batılı ülkelerin, ülkesine F-16 uçaklarını verme sözüne değinerek, "ortakların yıl sonuna kadar teslim etme sözü verdiği F-16 uçaklarının Rus hava filosuyla aynı düzeyde savaşmak için yetersiz olduğunu, daha fazlasını beklediklerini" kaydetti.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukraynalı pilotların F-16'larda eğitim süresinin azaltılması, eğitim üssünün genişletilmesi ve uçak sayısının 4-5 yıl içinde değil, yakın gelecekte artırılması gerektiğinin altını çizdi.

        "25 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Ukrayna'nın ne kadar "Patriot" hava savunma sistemine ihtiyacı olduğuna ilişkin Zelenskiy, "Hava savunma sistemi yapımız açısından askerlerimize göre 25 sisteme ihtiyacımız var. Bununla Ukrayna'nın hava sahası tamamen kapatılacaktır." diye konuştu.

        Zelenskiy, askeri yardımlarla gelen silahların Rusya topraklarında kullanılması için izin alma konusuna ilişkin soruyu yanıtlarken, "uzun menzilli silahların kullanımı konusunda bazı olumlu sinyaller almaya başladıklarını" aktardı.

        "(BATILI SİLAHLARIN RUSYA TOPRAKLARINDA KULLANILMASI) BU KESİNLİKLE ADİL BİR YANITTIR"

        Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılmasını "kesinlikle adil" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bir füze veya bombanın atıldığı nokta var. Biz bunun nereden geldiğini anlıyoruz ve buna yanıt veremememiz adil değil. Bu hakkımız olan kesinlikle adil bir yanıttır." diye konuştu.

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        Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarının daha önce yerli üretim silahlarla Rusya'yı vurmayı onaylamadığını belirterek, "Şimdi bu konu gündeme bile gelmiyor ve bu kötü değil." dedi.

        Ülkesinin enerji sisteminin savunulmasına değinen Zelenskiy, "Enerji sistemimizin korunması kısmen Rusya'nın enerji üretim tesislerine güçlü darbe vurmuş olmamıza bağlıdır. Şimdi ortaklarımızla enerji güvenliği konusunu çözmeyi görüşebiliriz. Çünkü enerji güvenliği herkes için çok önemli hale geldi." ifadelerini kullandı.

        "(MACARİSTAN İLE) İLİŞKİLER KURMAYI DENEMELİYİZ"

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretini de değerlendiren Zelenskiy, "Ziyaretin Ukrayna'ya yapılmış olması her halükarda iyi bir şey. Çünkü somut ilişkilerimiz yoktu. Komşuyuz. Macarlarla savaş durumunda değiliz. Güçlü, dostane, en azından pragmatik ilişkiler kurmalıyız." şeklinde konuştu.

        Orban'ın Ukrayna'dan sonra Rusya'ya yaptığı ziyareti doğru bulmadığını söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Onun Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin doğru olduğuna inanıyorum. Eğer Ukrayna'yı daha sonra Rusya'ya gitmesini kolaylaştırmak için kullandıysa bence bu yanlıştır. Bu arada o Kiev'deyken onun Rusya'yı ziyaret edeceğinden haberim yoktu. Rusya ziyaretini desteklemiyorum. Ancak bu onun kararıdır."

        Zelenskiy, Macaristan ile devletler arası ilişkiler kurmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülkeler arasında ilişkiler kurmaya çalışmamız gerektiğine gerçekten inanıyorum. Bunu denemeliyiz." dedi.

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