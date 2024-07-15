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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıta çiçek bıraktı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulunarak, "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıta çiçek bıraktı.

        Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Buradan tüm İstanbul'da selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin darbecilere karşı destan yazdığı bu köprüde yine tek yüreğiz. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı yerlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Köprüde toplam 34 vatan evladını şehit verdik.

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        "15 TEMMUZ'A OYUN DİYENLERİ KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ"

        İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile gönülden gönüle aktaracağız. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

        "DESTANSI MÜCADELEYİ BÜYÜK BİR İFTİHARLA HATIRLIYORUZ"

        Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir."

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