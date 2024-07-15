23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı
Aydın'da, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
YANGIN BİRİNCİ VE İKİNCİ KISIMDA
AA'daki habere göre fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.
RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR
Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.
ANA ÜRETİM HATTI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR
Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor.
YANGIN 12 TEMMUZ'DA ÇIKMIŞTI
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı.
140 BİN TON KAĞIT YANIYOR
Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.