Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
Mardin'in Midyat ilçesinde, 21 yaşındaki Muhammed Küçükaslan ile 19 yaşındaki Emre K.'nin kullandığı motosikletler aynı yönde giderken çarpıştılar. Kameraya yansıyan kazada Küçükaslan hayatını kaybetti
Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed Küçükaslan (21) ile Emre K.'nin (19) kullandığı motosikletler çarpıştı.
KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Küçükaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Küçükaslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Emre K.'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı yönde seyreden motosikletlerin çarpıştığı, 2 motosikletlinin yola savruldukları, daha sonra ayağa kalkan Emre K.'nin yerde hareketsiz yatan Muhammed Küçükaslan'ın yanına gidip, durumunu kontrol ettiği görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.