Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed Küçükaslan (21) ile Emre K.'nin (19) kullandığı motosikletler çarpıştı.

KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.