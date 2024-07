15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne liderler ve siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. İşte o mesajlar;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "15 Temmuz gecesi milletimiz, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirler ile parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileri ile alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını inşâ etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi dâim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır. Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan liderliğinde topyekûn direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken, bu suretle ürpertici korku nöbetleri geçiren odaklar yeni arayışlar, farklı oyunlar peşindedir. Bu kapsamda terör örgütleri kanlı tetikçi, kiralık katil ve kirli taşeron olarak kullanılıp alenen belirlenmiş siyasi ve stratejik hedeflere karşı vahşice kışkırtılmaktadır. Bilinmelidir ki, emperyalizmin hain ve haşhaşi maşaları kurulan şiddet ve dehşet sahnesinde ederi bir dolarlık rolleriyle zehir, zelil ve zilletin fail ve figüranları olarak ilelebet anılacaklardır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin teslim alınmak istendiğini vurgulayan Bahçeli, "O tarihte Türk milleti, son iki asrın en vahim, iş birliği ve irtibat ağı en geniş saldırı ve suikast dalgasına maruz kalmıştır. Yıkım senaryosu, 'hizmet ve himmet' kisvesi altında saklanan vatan, millet ve din düşmanlarının refakatiyle devreye alınmıştır. 15 Temmuz Türk tarihinde bir milat olmakla birlikte devlet ve millet dayanışmasının gıpta edilecek zirve günü olarak da maşeri hafızaya kazınmıştır. On yıllardır kuluçkaya yatan, sistemli biçimde her alana sızan, aşama aşama her yere sirayet eden; siyasi, sosyal, ekonomik, diplomatik, akademik, askeri, emniyet, bürokratik, medya alanlarında paralel bir örgütlenme çarkı kurmasıyla devlete adeta rakip bir yapı inşa eden FETÖ haçlı emellerinin ne ilk operasyon aracı, ne de sonuncusu olacaktır. Türk milleti var olduğu müddetçe, muhasım çevrelerle ve müstevli çemberdeki zalimlerle kaçınılmaz hesaplaşma, görüş açısının sıfıra indiği mukadder karşılaşma elbette devam edecektir. 8 yıl önce Türkiye'nin son anda kurtulduğu, bundan mülhem kapatılan dipsiz uçurumun tekrar açılmaya ve kazılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti, bir başka ifadeyle sözde garnizon devleti veya ikinci İsrail kurma çabalarıyla eşzamanlı olarak FETÖ'nün belini doğrultmaya, nefes borusunu açmak için ilk yardım almaya, enerji ve motivasyon kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı da gayet berrak bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün yabancı ülkelere sığınan elebaşlarının sosyal medya anarşisinin ateşiyle fitne kazanını kaynattığını işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Pensilvanyalı caninin iç işgal cephesinde konuşlanan gizil ve gizemli uzantılarının, hatta bu terör örgütünün şeref muhalifi telkin ve vaatlerine aldanarak kafese alınan bazı siyasi partilerin eşgüdüm ve elbirliği halinde Türkiye'nin tekrar 15 Temmuz öncesine taşınmasına hizmet ettikleri inkar edilemeyecek netliktedir. Dünün altılı masa partileri; bugünün uzaktan kumanda edilen, iradeleri rehin alınan partilerine tam manasıyla dümen kırmışlardır. Bu kimliksiz siyasi zihniyetlerin ziyan ve zillet içinde olmaları şöyle dursun, kademe kademe gerçekleşen rota değişiklikleri esasen Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası elde ettiği demokratik kazanımların rafa kaldırılmasına yönelik olup çok ciddi tehlikeler içermektedir. 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde, FETÖ'nün devlet ve toplum hayatına son bir hamleyle nüfuz ederek, bununla birlikte uyuyan hücrelerini günbegün harekete geçirerek bir kumpas döngüsü yaratmak, iç barış ve huzur ortamını bozmak, güvensizlik aşılamak ve milli güvenliğimizde hasar oluşturmak amacıyla fırsat kolladığı, buna çanak tutanların daha görünür hale geldikleri anlaşılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Mürekkep Damlası Stratejisi'yle PKK/YPG'ye karşı sürekli operasyon evresine nasıl geçmişse, FETÖ'yü, FETÖ'nün iç ve dış uzantılarını yıldırıcı ve yok edici, bununla mündemiç proaktif nitelikli seri operasyonların bir an evvel icra ve ifa edilmesi beka düzeyinde mecburiyettir."

"PKK NEYSE FETÖ AYNISIDIR"

PKK neyse FETÖ'nün de o olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti hem PKK'yla hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK'nın ne de FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur. Türk tarihinde çok nadir görülen dehşet vakalarından birisi olan mahut kanlı ve meşum gecede FETÖ'nün hain saldırısı nasıl boşa çıkarıldıysa, Türkiye'yi bölme ve ele geçirme arzuları da aynı şekilde berhava edilecektir. Bugünlerde 15 Temmuz'un intikamını almak amacıyla faaliyete geçen örgütlü ve organize casus şebekesine, kripto damarına, gizli saklı hesap yapan iş birlikçilerine cesaretle ve dirayetle karşı koyulacak, ezcümle nihai hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır. Etrafımızı saran, sinir uçlarımıza basan, tahrik ve karalama kampanyalarına hız katan, yalan ve iftiralarını seriye bağlayan alçaklar koalisyonuna en küçük merhamet ve müsamahamız olmayacaktır. Terör örgütlerine acımak mazlum ve masumlara en büyük haksızlıktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gölgelemek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını sekteye uğratmak beyhude bir heves olduğu gibi, böylesi bir hataya tevessül edenler kuşkusuz pişman edilecektir. Cumhur İttifakı FETÖ ve PKK başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle amansız mücadelesini sürdürecektir. Bilhassa FETÖ'nün iç ve dış uzantılarının son günlerde biteviye yaydıkları fitne ve dedikodu salgının kökü Türk yargısının huzurunda ve şaşmaz adalet teraziyle kazınıp atılacaktır. Hak, haysiyet ve hukuk inkarcısı devşirilmiş istismarcıların esasen insan içine çıkacak yüzleri kalmayacaktır. 15 Temmuz'da yarım kalan hayallerini yeniden uygulamaya niyetlenenleri Türk milleti çok daha güçlü şekilde tepeleyecek, ülkemize ve milletimize yapılan çok boyutlu ve hain saldırılar Allah'ın izni ve inayetiyle ademe mahkum edilecektir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."

CHP lideri Özgür Özel: "15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alıması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu. Bu terör örgütünün, 15 Temmuz’da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz destanı akabinde FETÖ’ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."