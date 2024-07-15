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CHP lideri Özgür Özel, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burası Meclis, Meclis demek halkın iradesi demek. Anayasa'ya göre seçimlerin yapıldığı, o seçim sonuçlarına göre kendiliğinden toplanan bir Meclis'teyiz. Halkın iradesi neyse onun üstünde hiçbir şey olmaması gerekir. Bütün darbecilerin hedefi hep Meclis olmuştur. Rahmetli Kamer Genç, 'bunlar bir gün başınıza bela olur' demişti. O günlerde devletin elindeki istihbarata göre bunlar bir darbeye kalkışabilirler bilgisi vardı. 33 bin subay vardı, 11 bini FETÖ'cülükten ordudan atıldı. 100 kurmay subaydan 84'ü terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlıydı.

REKLAM "ASKERİ ŞURA YAKLAŞIYORDU, DARBECİLER PLANLARINI ÖNE ÇEKTİ" Bunlar sistematik bir şekilde yıllardır bugüne hazırlanıyormuş. Askeri Şura yaklaşıyordu ve bunlar planlarını öne çekti. Gece 3'te yapacakları darbeyi bir subayın MİT'e ihbarda bulunmasıyla saat 21'e çektiler. Bunlar bir gün Cumhuriyet yönetimini devirip yerine FETÖ'yü getirmek için hazırlık yapıyordu. 2015 MİT raporu var, o raporda Mehmet Dişli'nin ihraç edilmesi gerekiyor deniliyor ama gereği yapılmıyor. "O GECE SİYASİ PARTİ AYRIMI YOKTU" O gün Meclis kapalıydı. Ben o gece milletvekili arkadaşlarıma partide toplanalım diye mesaj attım. Bizim Meclis'i açmamız lazım dedim. Ben Meclis'i açan değil Meclis'in açılması fikrini ortaya atan kişiyim. Meclis'i Meclis Başkanı açtı çağrı yaptı. Biz gidip direnelim dedik. Meclis'e giderken gidelim demokrasiye sahip çıkalım, zaman zaman partimize ithamlarda bulunulmuştu. Ama o gece siyasi parti ayrımı yoktu. Meclis Başkanı Divan'a çık deyince, AK Partili Aydoğdu'dan ceketini aldım üzerimde o gün ceket yoktu. Seçilmiş parlamentonun hükümetin arkasındayız dedik.

REKLAM "TANKLARLA İNSANLARI EZİYORLARDI" O gece iktidarıyla muhalefetiyle bu ülke çok iyi bir sınav verdi. Bombalamalar başlayınca bazıları tiyatro diyor. Adam F-16 ile atıyor bir önceki çatıya atıyor. Tanklar insanları eziyordu. Bu Meclis'in bahçesine 3 kez helikopter inmeye çalıştı. Meclis'i ele geçirmek için komando yolladılar Meclis polisi karşılık verdi izin vermedi. "BÜTÜN MUHALEFETİ TASFİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR" Bu meseleyi siyaset üstü bir yerde başaramadık. OHAL ilan edildi. Ben her zaman siyasette diyalogdan yanayım. Yenikapı'ya şu partiyi çağıralım şu partiyi çağırmayalım dendi bu yanlıştı. Biz gelin Meclis'te sabahlara kadar hızla gereken kararları alalım dedik. Ama bütün muhalefeti tasfiye etmeye çalıştılar. Ondan sonra da siz darbeyle mücadeleye karşı mı çıkıyorsunuz dediler.

OHAL ELEŞTİRİSİ: DENETİMSİZ BİR DÖNEM GELDİ Türkiye'nin belli konularda çok önemli konularda siyaseti alet etmemeyi tek yumruk olmayı başarması lazım. 15 Temmuz gecesi tek yumruk olduk ama sonra başaramadık. OHAL ilanı 3 ay sürse bir şey demeyeceğiz ama yıllarca sürdü. OHAL kararnamesinin içerisine kar lastiği düzenlemesini de koydular. Denetimsiz bir dönem geldi. Mahkemelerde çok haklı verilen bazı kararlar çok büyük haksızlıklar aynı kefede tartışılmaya başlandı. İnsanların adalete olan güveni azaldı. "DEVLETİN DÜZENİ LİYAKATTİR" Ana mesajı unuttu bazıları. Önemli olan cemaatler tarikatlar devlet yönetmek için ortaya çıkmış yapılar değildir. Ama bugün bazı cemaatler belli yerlerde kümeleniyor. Devletin düzeni ise liyakattir. Almanların bugün çok başarılı olmalarının sırrı üzerlerinde tam mutabık oldukları bir eğitim sistemi var. İktidarda kim olursa olsun bütün çocukları en iyi şekilde yetişiyor.

"SURİYE'YE RESMİ TALEPTE BULUNDUK" Suriye konusunda ilk olarak doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Bize dönen yaklaşımın resmi bir talebimiz olursa olumlu dönüş olacağı yönünde oldu ve resmi talebimizi yaptık. Gün ise henüz belli değil."