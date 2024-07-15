Bensu Soral'ın güneş banyosu
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, emekli futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülendi. Soral, eşi ve arkadaşlarının aksine, denize girmek yerine tüm gün güneşlendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bensu Soral - Hakan Baş çifti, Semih Kaya ile Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Bensu Soral ile Hakan Baş, arkadaşlarıyla iskelede uzun süre sohbet etti.
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Sıcak havadan bunalan Hakan Baş ile Semih Kaya, iskeleden atlayıp denize girdi.
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Bensu Soral, eşi ve arkadaşlarının aksine gün boyunca şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
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Beyaz bir eteğin üzerine siyah bikini üstü giymeyi tercih ettiği görülen Bensu Soral, bir ara sıcaktan bunalınca duşta saçlarını yıkayarak serinledi.
O anlar objektiflere böyle yansıdı.