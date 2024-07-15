Fazıl Say: Konu tatlıya bağlandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ünlü piyanist Fazıl Say ile arasındaki 'Müzik listesi' üzerine başlayan tartışma tatlıya bağlandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beğendiği müzikleri açıklamasıyla Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee haklı adam. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" diyerek eleştiride bulunmuştu. Say, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
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Fazıl Say, Özgür Özel'in fotoğrafını yayımladığı bir paylaşımla aralarındaki tartışmayı tatlıya bağladıklarını dile getirdi.
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"BULUŞUP YÜZ YÜZE KONUŞACAĞIZ"
Fazıl Say, şunları söyledi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile dün uzun uzun yazıştık. Konu tatlıya bağlandı. Basın eksik ve hatalı aktarmış müzik listesini, bundan kendisi de rahatsızmış. Kültür, sanata ve sanatçılara verdiği değerden bahsetti, sıkça konserlere gittiğini, ilk fırsatta benim konserime de geleceğini anlattı. Ben de kendisini seçimde ilk tebrik edenim. Sonuçta konu malum, 'kızgın' bir yazı yazmıştım bu müzik konusuna. Buluşup yüz yüze konuşacağız, sıkıntı yok.
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"TÜM ÖMRÜMÜZ SANATIMIZI SAVUNMAK"
Fazıl say sözlerine şöyle devam etti: Anlatacaklarım elbette ki var. Dostlar, şunu anlamanız lâzım: Batı'da ön yargılarla karşılaşıyoruz, yetmiyor. Kendi ülkemizde de çok fazla yanlış ön yargıyla karşılaşıyoruz. Tüm ömrümüz sanatımızı savunmak, bu fırtınalı popüler kültür karşı rüzgarına. Çok yorucu bu. Kültür için, biz sanatçılar için çok zor bir yüzyıl, tutunması zor, çok yıpratıcı. 30 yıl önce "Türkiye'de piyano var mı?" diye soran bir Batı ön yargısında başladı zorlu yürüyüşüm. Düşünün... Değiştirmediğim pasaportum, çalışma vizelerim hayatım boyunca 'alt sınıfa' sürükledi beni. Onların pasaportunu alsaydım ne kolay ilerlerdi, ısrarla özümde kalmış biriyim. Dünyada da, Türkiye'de de.
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"KONSERLERİM İPTAL OLDU"
Filistin'de sivillerin öldürülmesine karşı olduğumu belirttiğim için anında konserlerim iptal edildi. Şu dünyada hiçbir sanatçı bu konuda gık diyemedi aylardır. Bu kadar zor, ürkütücü... Türkiye'de müziği geniş kitlelere yaymak için çok fazla şey yaptım: üreterek, çok çalışarak, binlerce konser, sayısız albüm, şarkılar, genç nesile destek, piyano eserleri, oratoryolar, senfoniler... Bu ülkenin kültür mirasını yaşatmak için Anadolu'da ve tüm dünyada; yine de bir yere kadar. Bu 'öteki' olmak, her kesimden eleştirilmek... Geçit yok.
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Çok da sıkıldık ve yorulduk bundan. Kendi aramızda maalesef koltuk sevdalısı 3-5 vizyonsuz - yeteneksiz gelir, kıskanır, suyunu keser. Bu böyledir. Bu çetrefil yoldan ilerlerken çok sık üzüntüler yaşadığımı bilmenizi isterim. Burada, kimsenin umurunda olmayan şeyler yazıyorum. Anlaşılmadığımı da alttaki yorumlarda okuyacaksınız. Sonuç: Ne dünya sanatçısı olmak kolay, ne de Türkiye'de sanatçı olmak kolay. Çok emek gerekir, çok umut gerekir. Son olarak Yunus'un sözü, "Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun."
Fotoğraflar: DepoPhoto
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