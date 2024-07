Fazıl Say: Konu tatlıya bağlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beğendiği müzikleri açıklamasıyla Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee haklı adam. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" diyerek eleştiride bulunmuştu. Say, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.