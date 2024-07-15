Fazıl Say: Konu tatlıya bağlandı

"TÜM ÖMRÜMÜZ SANATIMIZI SAVUNMAK"

Fazıl say sözlerine şöyle devam etti: Anlatacaklarım elbette ki var. Dostlar, şunu anlamanız lâzım: Batı'da ön yargılarla karşılaşıyoruz, yetmiyor. Kendi ülkemizde de çok fazla yanlış ön yargıyla karşılaşıyoruz. Tüm ömrümüz sanatımızı savunmak, bu fırtınalı popüler kültür karşı rüzgarına. Çok yorucu bu. Kültür için, biz sanatçılar için çok zor bir yüzyıl, tutunması zor, çok yıpratıcı. 30 yıl önce "Türkiye'de piyano var mı?" diye soran bir Batı ön yargısında başladı zorlu yürüyüşüm. Düşünün... Değiştirmediğim pasaportum, çalışma vizelerim hayatım boyunca 'alt sınıfa' sürükledi beni. Onların pasaportunu alsaydım ne kolay ilerlerdi, ısrarla özümde kalmış biriyim. Dünyada da, Türkiye'de de.