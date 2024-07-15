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        Haberler Gündem Güncel Bahçeli'den özel harekâta ziyaret | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret

        MHP lideri Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:36
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        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
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        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

        Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.

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        Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

        Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

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