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        Haberler Dünya Zelenskiy'den Trump'a mektup! | Dış Haberler

        Zelenskiy, Trump'a mektup göndererek savunma ve ticaret alanlarında işbirliği teklif etti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklif ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:31
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        Zelenskiy'den Trump'a mektup!
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        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin bugün Vatikan'da bir araya geldiği anımsatıldı.

        Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları belirtildi.

        Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

        Görevine başlayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için düzenlenen törene katılmak üzere Vatikan'da bulunan Zelenskiy ile Vance bugün bir araya gelmişti.

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