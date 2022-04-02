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Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten David Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: Sayın Zelenskiy'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirilebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek, bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız."

PUTİN'LE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirmişti.