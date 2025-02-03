Zeki Demirkubuz, en iyi olanı açıkladı

Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin kim olduğunu açıklayacağını şu şekilde dile getirmişti; "Bana göre; sinema tarihinin en iyi yönetmenini, en sevdiğim üç filmiyle birlikte yazacağım. Tartışma dışı olduğum için kendimi değerlendirmedim.

REKLAM advertisement1 Zeki Demirkubuz Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmenini Martin Scorsese olduğunu şöyle açıkladı;" Yasujirō Ozu veya Ingmar Bergman da diyebilirdim ama emek, zekâ ve dehâsını aşamadığım 'Martin Scorsese' dedim. İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen 'Kızgın Boğa' ve 'Taxi Driver'ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden 'Silence’ı..."

Martin Scorsese