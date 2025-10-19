Habertürk
        Zeki Başeskioğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Zeki Başeskioğlu son yolculuğuna uğurlandı

        95 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Zeki Başeskioğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:11
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İş adamı Zeki Başeskioğlu, dün evinde yemek yediği sırada fenalaşıp hayatını kaybetti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 95 yaşında vefat eden Zeki Başeskioğlu'nun cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı.

        Zeki Başeskioğlu'nun üç oğlu ile kızı taziyeleri kabul ederken, bir dönem birlikte yakın arkadaş olduğu sanat ve cemiyet dünyasından ünlü dostlarının Başeskioğlu'nu uğurlamaya gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

        Aile dostları, eski çalışanları ve yakınlarının yer aldığı törende torunu Buse Başeskioğlu, dedesinin ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Aslında yaşına göre sağlıklıydı tabii bir takım yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. Biz de beklemiyorduk ani oldu. İstanbul'da Mimaroba'da oğlu Feyyaz Başeskioğlu ile kalıyordu. Emekli hayatı sürdürüyordu, babamla beraber emilimden geldiğince ona güzel baktık, mutluydu. Fiziksel olarak çok hareket edemediği için çok fazla dışarıya çıkmıyordu. Dostları arada gelip ziyarette bulunuyordu. Evinde yemek sofrasında yemek yerken vefat etti.

        Buse Başeskioğlu
        Buse Başeskioğlu

        Zeki Başeskioğlu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #Zeki Başeskioğlu

