Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti

        'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeynep Oya Kaya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. 74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        Zeynep Oya Kaya ve kızı Zeynep Alasya
        Zeynep Oya Kaya ve kızı Zeynep Alasya

        Zeynep Oya Kaya, Zeki Alasya'nın ilk eşiydi. İkili, 1969 – 1987 arasında evlilik yaşamıştı.

        Zeynep Oya Kaya, 'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Oya Kaya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Habertürk Anasayfa