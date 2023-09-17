Zeynep Oya Kaya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. 74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Zeynep Oya Kaya ve kızı Zeynep Alasya

Zeynep Oya Kaya, Zeki Alasya'nın ilk eşiydi. İkili, 1969 – 1987 arasında evlilik yaşamıştı.

Zeynep Oya Kaya, 'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol almıştı.