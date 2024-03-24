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        Haberler Gündem Politika Zekeriya Yapıcıoğlu: Projeleri yok

        Zekeriya Yapıcıoğlu: Projeleri yok

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:17 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:17
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        Zekeriya Yapıcıoğlu: Projeleri yok
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da, partisinin Kültür Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, katliamda ölenlerin büyük kısmının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

        Toplumda aile yapısının önemine işaret eden Yapıcıoğlu, ailenin toplumun temel taşı, milletlerin devamının teminatı olduğunu aktardı.

        Fotoğraf: AA

        Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aile sizin yuvanızdır, geleceğinizdir, namusunuzdur. Ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi korumak istiyorsanız adres burasıdır. Aile neslinizin devamıdır. Aileyi kötü ve kabus olarak gösterenler sizin dostunuz değildir, neslinizin yok olmasını istemektedir. Millet olarak yok olmamızın planlarını yapmaktadırlar. Özetle sizin de milletin de düşmanıdırlar." diye konuştu.

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        Yerel seçimlere değinen Yapıcıoğlu, bir hafta sonra sandığa gidileceğini belirtti.

        "YAPMALARI GEREKEN HİZMETİ YAPMAYACAKLARA OY VE DESTEK VERMEYİN"

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok. Zaten hizmet diye bir dertleri de yok. Yerel seçimin temel amacı halka hizmet edenlerin seçilmesidir. Siyasi konuları bahane ederek malınızı çalmalarına izin vermeyin. Yapmaları gereken hizmeti yapmayacaklara oy ve destek vermeyin."

        Yapıcıoğlu, vatandaşları sandığa gitmeye davet etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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