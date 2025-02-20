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        Haberler Magazin Zehra Güneş'in vazgeçilmez ayna pozları - Magazin haberleri

        Zehra Güneş'in vazgeçilmezi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:34
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          VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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          Günlük hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Zehra Güneş, bu kez ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayımladı.

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          25 yaşındaki Zehra Güneş, böylelikle paylaştığı fotoğraflarda günlük kıyafet kombinlerini de gözler önüne seriyor.

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          Zehra Güneş, yayımladığı fotoğraflarına "Kıyafet kontrolü" notunu düştü.

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          Annesi Zeynep Güneş ile ayna karşısında çektiği bu fotoğrafı da paylaşan ünlü voleybolcunun kendine göre sıraladığı fotoğraflar ise şu şekilde...

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