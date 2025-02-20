Zehra Güneş'in vazgeçilmezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti
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VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Günlük hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Zehra Güneş, bu kez ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayımladı.
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25 yaşındaki Zehra Güneş, böylelikle paylaştığı fotoğraflarda günlük kıyafet kombinlerini de gözler önüne seriyor.
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Zehra Güneş, yayımladığı fotoğraflarına "Kıyafet kontrolü" notunu düştü.
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Annesi Zeynep Güneş ile ayna karşısında çektiği bu fotoğrafı da paylaşan ünlü voleybolcunun kendine göre sıraladığı fotoğraflar ise şu şekilde...
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