Aralarında 23 cm boy farkı olması dikkat çekmişti! Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden orta oyuncu Zehra Güneş, başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıylada magazinseverlerin gündeminde yer alıyor. Güneş'in son olarak ilişki yaşadığı kişinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Zehra Güneş'in eski sevgilisi...
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A Milli Voleybol Takımı'nın hem başarısıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen ismi Zehra Güneş, bu sefer eski sevgilisiyle merak konusu oldu. Güneş’in bir dönem birlikte olduğu kişiyi görenler şaşırdı.
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Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden Zehra Güneş bir dönem Eren Dişli ile bir birliktelik içerisindeydi. Çiftin ilişkisi 1 yıl sürdü.
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A Milli Takımı oyuncularından Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sevgilisi Eren Dişli ile 1. yılını kutlamıştı. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü sporcuya sevgilisinden evlilik teklifi gelmişti. Evlenecekleri konuşulan çift kısa bir süre sonra ayrıldı.
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Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştır.
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İşte Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli...
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